As 12 melhores planilhas de Excel gratuitas de a sua compaiia

So as melhores, selecionadas a dedo e todas inteiramente de graca.

O Excel e a ferramenta fundamental de qualquer negocio bem estruturado, afinal, voce conhece algum negocio ou empreitada que deu certo sem um controle rigido sobre dados Con El Fin De orientar os proximos passos?

As planilhas foram criadas pelos nossos colegas do estudiar Excel e, algumas, em parceria com o pessoal do Excel Easy e sao plenamente Gratuitas. E so baixar e usar.

Calculo de horas trabalhadas e salario devido

Igual que o nome ja deixa Cristalino, essa planilha e voltada ao calculo das horas trabalhadas. Ela ainda e apto sobre Emplear o valor da hora e obter o salario devido pelo empregador. Serve de voce que e funcionario e quer saber se esta recebendo corretamente, ou se e empregador e quer estructurar o custo da folha salarial do mes.

A planilha mede a hora de entrada e saida – incluindo o intervalo para almoco -, calcula feriados, horas-extra, horas noturnas, reposo semanal remunerado e um simplificado banco de horas.

E se voce esta achando ela familiar, talvez seja ja tenha baixado essa planilha. Ela ja foi assunto aqui nunca despacho e tivemos um bom numero de downloads. Caso este seja seu caso, clique no link acima e confira a nova versao. Ja estamos na 9.0 e ela esta cada ocasii?n melhor.

Controle de Horas e Folha de Ponto

Essa, em linhas gerais, tem a mesma aplicacao da anterior, mas e voltada ao empregador, pois amplia a possibilidade de controle das horas sobre entrada e saida dos funcionarios.

A planilha funciona igual que um banco de dados entero onde voce pode inserir registros (funcionarios) e lancar seus horarios. Nunca final do mes voce ainda tem a possibilidade sobre grabar o relatorio do funcionario com suas respectivas horas sobre entrada e saida.

Assim igual que a planilha anterior, esta daqui tambem esta habilitada Con El Fin De trabalhar com horas-extra e intervalos.

Planilha de estoque sobre seguranca e estoque minimo

Muitos empreendedores nao percebem, mas estoque e custo. Imagine que voce e um dono de armazem e vende 100 duzias de ovos por semana. Voce compraria uma exigencia de 500 duzias para estocar? Claro que nao, do contrario, no minusculo 300 delas apodreceriam primero sobre chegar as prateleiras.

Tudo isso e desperdicio, seja sobre dinheiro, espaco ou infraestrutura. E quando deseamos ter um negocio lucrativo temos que seguir a lei basica Desperdicio Zero. Por isso, essa planilha e sobre suma importancia.

Controle sobre estoque

O controle de estoque e uma das principais ferramentas de uma compaiia organizada e se voce nao conoce para que ela serve, entao estamos com um delicado problema. O controle tem por objetivo registrar a entrada e saida sobre mercadorias e manter tambem um controle do custo medio do seu estoque que e um 2 principais ativos da empresa.

Com a planilha voce ira obtener fazer tudo isso registrar, fiscalizar e gerir a entrada e saida sobre todas mercadorias e produtos da entidad. Prepare-se de um novo nivel de eficiencia e profissionalismo na empresa.

Fluxo de caixa simplificado

Com essa daqui voce vai conseguir, de maneira simplificada, agrupar as entradas, saidas e saldo sobre cada mes. Apenas va colocando cada receita e cada despesa no segundo em que elas ocorrerem e o Excel fara a magica sozinho.

Simples e indispensavel.

Precificacao de produtos

Voltada aos micro e pequenos empresarios, especialmente aos artesaos, com essa planilha voce vai curar uma duvida que todos que trabalham por conta tem Quanto cobrar cabello meu produto?

Sobre maneira intuitiva e harto simples voce so precisara inserir dados como custo de materia-prima, salario esperado nunca final do mes, horas trabalhadas, custos fixos (luces, eletricidade, etc.), margem de ganar dinero, entre outros e o Excel vai lhe dizer quanto cobrar cabello item produzido.

Cadastro de pessoas

Mais uma que funciona igual que um pequeno banco sobre dados local onde voce vai jogar o cadastro sobre usuarios, por exemplo, e ter acesso as informacoes sobre maneira organizada sempre a mao.

Dados como nome, telefone, cpf, endereco, e-mail, etc. ficarao salvos no banco interno da planilha e a 1 clique sobre distancia da aba sobre asesoramiento, tambem inclusa.

Calendario 2017

Sem organizacao dos dias e compromissos seu negocio passara por dificuldades, com evidencia. Por isso que criamos esta planilha sobre calendario que ainda inclui um controle de vencimentos de datas, de De ningun modo mais atrasar nenhum boleto.

Comissao de venda

Se voce tem um comercio que remunera os funcionarios com base em calculos de comissao, saber igual que e dificil (e chato) ter sobre fazer os calculos que irao definir a comissao devida a cada mes.

Mas com a nossa planilha sera muito mais comodo. Funciona assim. Voce insere as vendas por funcionario, especifica qual a porcentagem gerada pela comissao e o Excel da o valor exato an acontecer remuneracii?n.

E se voce nao for o empregador, mas sim o empregado que quer conocer quanto lhe e devido, a planilha tambem tem a opcao sobre fazer o calculo inverso.

Orcamentos e pedidos

Quando voce vai dar um orcamento para um usuario ainda tem de fazer tudo manualmente, lancando os dados a cada oportunidad que e solicitado um novo pedido?

Entao modernize-se e comece a fazer isso sobre manera automatizada com o Excel. Voce ira inserir seus produtos vendidos somente uma ocasii?n. Depois, a cada novo orcamento gerado, e so seleciona-los na quantia desejada pelo provavel comprador e voce tera o tasacii?n an acontecer cobrado automaticamente.

Para acabar, ela ainda salva o orcamento ou pedido em PDF, facilitando a vida de cualquier ambiente.

A planilha tambem serve de voce gerar ordens sobre transaccii?n, pedidos, etc.

Contracheque

Essa e uma planilha que vai agradar, e muito, os amistades contabilistas. Com ela voce ira agilizar o processo de preenchimento sobre contracheques e automatizar a impressao iniciar conversacion once.

Funciona assim Com um pequeno banco sobre dados interno voce cadastrara os funcionarios, salarios, etc. e nos contracheques (que podem ser tanto o animado como preto e branco) ira selecionar o codigo do mesmo.

Ri?pido. Agora o Excel ira lancar o salario cadastrado e evaluar al completo o resto, igual que FGTS, INSS, imposto sobre renda, salario neto, etc.