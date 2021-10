Las 13 cosas que no deberias efectuar si eres pater o madre sobre un adolescente

?Vacaciones! Con este kit fundamental asi como unos consejos de supervivencia haras que sean inolvidables

Repartir Las 13 cosas que nunca deberias hacer En Caso De Que eres padre o madre de un adolescente

Suscribete a Bebes desplazandolo hacia el pelo mas

La adolescencia resulta una fase llena de muchos cambios desplazandolo hacia el pelo retos Con El Fin De todo el mundo. Comenzando por el propio adolescente, que esta pasando por una fase transformadora en la cual comienza a determinar su identidad, Incluso el resto sobre la parentela, que debera acompanarlo de la superior maneras viable durante su adolescencia.

En caso de que bien los padres continuamos estando sus guias asi como responsables, durante esta etapa hay muchas cosas que cambiaran de acuerdo a la evolucion sobre ellos desplazandolo hacia el pelo existe algunas que deberemos tener cuidado de prevenir. Te compartimos 13 cosas que nunca deberias efectuar En Caso De Que eres pater o origen sobre un adolescente.

Efectuar comentarios menos positivos acerca de su cadaver

La adolescencia resulta una fase llena de desmesurados cambios fisicos y psicologicos. Los ji?venes Hoy podemos encontrar descubriendose a si mismos desplazandolo hacia el pelo tratando de entender la transformacion por la que se encuentran pasando. Un argumento que puede ser complicado para ellos, son las cambios fisicos que se presentan en esta epoca.

Por ello, es necesario evitar hacer cualquier parecer gafe sobre su cuerpo humano, porque esta resulta una parte complicada por todos lo cambios fisicos que esta experimentando. Recordemos que a lo largo de la adolescencia, seria cuando podri?n iniciar a mostrarse trastornos alimenticios, debido a que es fundamental vigilar como nos expresamos acerca de su apariencia.

Exigirles mas de lo indicado

Las adolescentes Ahora nunca son unos ninos, sin embargo eso nunca obliga que debamos tratarlos igual que adultos y no ha transpirado les exijamos mas sobre lo que pueden sus capacidades. Es exacto que como padres debemos guardar que continuen mejorando y no ha transpirado teniendo un buen desempeno tanto social como academico, pero debemos tener presente que en esta etapa hay muchas cosas que anteriormente no eran tan relevantes.

Desde obtener buenas notas, verse bien y acoplar socialmente, nuestros ji?venes empiezan an apreciar esa intimidacion por discutir sobre llegar a todo. Hagamos lo concebible por motivarlos a realizar las cosas bien y no ha transpirado seguir sus metas, No obstante consiguiendo cautela de no exigirles mas de lo adecuado.

Tratarlos de forma condescendiente

“Yo se lo que seria conveniente para ti”, “He elegido esto porque te conviene/queda mejor”, “Yo lo hago, que tu todavia no sabes sobre esas cosas”, son algunas frases condescendientes que podemos hablar de a nuestros hijos, muchas veces carente penosa intencion. Seria cierto, nosotros somos los adultos asi como seguramente conocemos mas que ellos, pero decirles frases igual que estas puede excavar https://datingmentor.org/es/flirt-review/ nuestra comunicacion con ellos al minimizar las capacidades sobre decision y/o accion Solamente por el hecho sobre que sean menores de antiguedad.

No escucharlos o interrumpirlos cuando estan hablando con nosotros

Es exacto que durante la adolescencia la comunicacion entre padres e hijos cambia, asi como es frecuente que ellos pidan mas espacio, comiencen a ser mas reservados asi como deseen de mi?s grande independencia. No obstante, todavia habra situaciones en que deseen compartirnos algo y no ha transpirado como padres es necesario estar continuamente dispuestos a escucharlos.

No importa En Caso De Que se prostitucion de una cosa responsable o sobre alguna cosa que a nosotros puede parecernos absurdo. Con el fin de ellos, es fundamental asi como han escogido compartirlo con nosotros. Escuchemosles carente interrumpirles o ignorarles y dejemosles continuamente Naturalmente que en nosotros deben un lugar Indudablemente desplazandolo hacia el pelo de empuje.

Interrogarles o forzarlos a que nos cuenten las cosas

En este tiempo asunto, Existen una diferente cosa que es necesario impedir forzarlos a que nos cuenten sus cosas o discutir de interrogarlos. De algunos padres puede costar un escaso sobre labor ver que ellos ahora pidan de mi?s grande intimidad, pero Hemos conocer que ellos requieren este lugar.

Lo que si podriamos efectuar, seria continuar fomentando un vinculo cercano con ellos a base de respeto asi como apego, sobre modo que se sientan con la proteccion asi como confianza sobre acudir a nosotros para consultar temas notables o contarnos las cosas que les interesan.

Impedir hablar de sexualidad con ellos

Tener “la chachara” puede ser alguna cosa inquietante o vergonzoso para algunos padres, pero nunca es necesario que lo hagamos igual que se muestra en las peliculas las padres nerviosos (o demasiado asiduos) que le piden al hijo sentarse a charlar referente a alguna cosa muy importante hoy por hoy que Ha llegado la hora a cierta permanencia.

Hablar sobre sexualidad con nuestros hijos es algo que debemos elaborar de El metodo mas natural probable, y nunca simplemente durante una conversacion en la cual los saturemos de referencia desplazandolo hacia el pelo consejos, sino de forma gradual desde que son pequenos e ir ensenandoles mas referente a este tema conforme vayan creciendo asi como desarrollandose.

Durante la adolescencia, seria cuando mas significativo y necesario seria hablar con ellos sobre sexualidad, y no ha transpirado no por motivo de que debido a pueden tener un obstaculo, sino porque efectuarlo les ayudara an impedir conductas sexuales de riesgo (como sexo sin proteccion) asi como favorecera la actitud optimista y no ha transpirado responsable ante el sexo.

Burlarnos o reirnos de sus intereses

Que si se viste sobre la manera, que si comienza a escuchar otra clase de musica, etcetera. La adolescencia resulta una fase experimental en la que las jovenes van definiendo las gustos, debido a que es normal que comiencen a interesarse por diferentes cosas, como la ropa o cantantes que estan de tendencia.