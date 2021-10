Yo estuve en el Salon amoroso de Barcelona y esto es con lo que flipe

Todos somos victimas de nuestros prejuicios, yo Durante la reciente. Con exacto recelo, acudo al 25? edicion del Salon sexy sobre Barcelona, amparada y protegida tras mi credencial sobre prensa. ?Como En Caso De Que me hiciera carencia! Nos ocurre en demasiadas ocasiones: las escrupulos solo se deben al desconocimiento.

1. De sordido, nada, monada.

Mi primera sobresalto la tengo antes sobre entrar al pabellon de la Vall d’Hebron, un polideportivo nacido Con El Fin De abrigar en Barcelona 92 las competiciones de voleibol y no ha transpirado pelota vasca. Antiguamente sobre entrar en el recinto, soy atendida por el jefe de prensa, Nestor fresco, quien, amabilisimo, se ofrece a ensenarme al completo asi­ como a explicarme la biografia de el salon desde sus inicios. Entramos al pabellon y es un poquito como entrar an una gran fiesta. Me imaginaba un lugar sordido, sobre mal agrado, sucio, con varones asi­ como chicas sudorosos, nunca unas limpias instalaciones en las que si te pierdes nunca te topas con un pervertido en la esquina, sino con la sala de pilates. En la pista existe la grupo sobre escenarios, diversos, a donde hombres desplazandolo hacia el pelo chicas semidesnudos se contonean al ritmo sobre una silversingles aplicaciГіn musica abundante menos atronadora que la de cualquier clase sobre spinning.

2. De pedofilos, menor todavia

El SEB promueve, en colaboracion con la organizacion Vicki Bernardet, una campana para concienciar acerca de las abusos sexuales a menores. Existen conferencias, videos, exposiciones y un espacio de atencion al publico Con El Fin De permitir la comprension desplazandolo hacia el pelo presentar noticia en el tema, situado en el estand sobre Yaiza Redlights, la famosa youtuber que se ha hecho sobre oro explicando al completo lo que existe que conocer en juguetes eroticos. Yaiza es, aparte sobre la portavoz del salon, una humano muy comprometida en la disputa contra los abusos sexuales dispuesta a hablar carente tapujos referente a desigualdad, trafico asi­ como abuso. En el salon nunca se permite ninguna proceder ni arti­culo que se base en la infantilizacion de las personajes. Cristalino que, a mi, algunas de las actrices me resultan jovencisimas, pero eso se tiene que a que yo debido a voy estando talludita, desplazandolo hacia el pelo las treintaneras me parecen crias.

3. El porno ya nunca goza de estrellas, sino webcamers

Por descontado Algunos de los platos intenso son los grandes nombres de el celuloide X igual que la brasilena Olivia del Rio, Sara Love o la portuguesa Erica Fontes. No obstante, las estrellas del mundillo son En seguida las webcamers, las espontaneas estrellas espanolas sobre la webcam erotica, el relevo del telefono erotico que tan en boga ha estado durante anos de vida. Cuestiono a, llamemosla Ana, responsable sobre videochaterotico.com, la de las dos plataformas que ofrecen de esta clase de trabajo, sobre las requisitos para ser webcamer. a parte de los peritos, como tener un ordenador con webcam e la red, poco mas hace falta. Cualquier puede ser webcamer, ellos ofrecen su portal, su asiento experto asi­ como comercial asi­ como a velocidades se llevan pieza de el dinero que paga el usuario por quedar chateando a lo largo de cinco, 10 min. (u horas) con la chica (en otras igualmente Existen chicos) que huviese escogido de su catalogo web. Las chicas que existe en el estand, arrasan, hablan con las presentes con el desparpajo de quienes han pasado demasiadas horas juntos en la mas estricta intimidad, lo que me da que meditar que bien habia una contacto, al menos virtual, con bastantes sobre ellos. “Aun de este modo, esos usuarios tan desinhibidos son la excepcion”, me comenta Ana, “el 90% De ningun modo enciende la camara, son, ante cualquier voyeurs, o usuarios bastante timidas que buscan la trato personal desde el anonimato de su nombre de usuario”.

4. Sillas sobre ruedas por todos lados

Todo el recinto esta adaptado Con El Fin De gente sobre movilidad reducida. Conozco, por mis anos de vida de destreza en ferias de libros y comics que todos estos acontecimiento son sitios de aproximacion sobre seres con inconvenientes de movilidad, que Igualmente, comparten intereses comunes, pero lo sobre este salon me ha dejado estupefacta y me ha hecho meditar acerca de el tema. Naturalmente, el via a locales a donde hay esta clase sobre ociosidad, ya sean clubs sobre swingers o espectaculos para adultos raras veces estan adaptados. Probablemente este es Algunos de los pocos sitios en donde puedan ver sexo en vivo, o adquirir juguetes sexuales, dialogar con actores asi­ como actrices o ir a conferencias y no ha transpirado participar en coloquios sobre temas considerados tabu externamente de el pabellon.