IDEAL sobre PEQUEIA sobre CONCUBINATO EN UNA CITACION AMORE

Este es el formato de conseguir lucir a Essalud en el caso sobre Reclamar dar de pequeia a Concubino o Concubina. – No ignorar que tiene que aguardar dos anos a partir de la data sobre la baja Con El Fin De obtener inscribir a la novedosa o nuevo Concubino.

En caso de que deseas pedir el formato en Word. con el fin de que lo rellenes solicitalo al e-mail [email protected]

17 Comments

solo con esa declaracion jurada doy sobre baja el concubinato?

Hola lograste ejecutar el tramite?

Me estan solicitando la constancia de liga de hechoEl motivo es que me piden 2 anos de vida sobre convivencia es eso necesario?Con mi pareja estamos viviendo juntos bien poquito mas de un anualidad asi como el bebe fue concebido durante esta convivencia ahora Me encantaria esas restricciones de 2 anos de vida no nos afecten.Otra dilema que tengo es que yo doy AA luz el fecha lunes 17 quisiera conocer si aun asi podria continuar con los tramites por favorEs referente a En Caso De Que puedo o nunca afiliarme por la labor mi pareja Con El Fin De alcanzar al beneficio de amamantamiento.

La crianza si puedes pretender, con el F.1010, dni sobre las 3. En el caso sobre tu afiliacion como concubina En Caso De Que deberia ser mediante escritura publica o procesal asi como de eso es 2 anos de convivencia. El tramite de convivencia cuesta como 700 soles mas asequible seria el casamiento asi como la afiliacion al Essalud es rapida.

En caso de que tu no tienes o De ningun modo has tenido Essalud van a tener que registrarte en la.base sobre datos del Essalud, y no ha transpirado no omitir que deberia sobre encontrarse vinculo laboral al nacimiento de el goce sobre la lactancia.

QUE OCURRE SI CON MI CONCUBINA NOS SEPARAMOS PERMITE 3 ANOS DE VIDA, LA NOVIA PIDIO SU BAJA A ESSALUD..Y HACE UNOS MESES REGRESO CONMIGO DE NUEVO, CONVIVIMOS CON NUESTROS HIJOS. PODRIA AFILIARLA DE NUEVO COMO CONCUBINA. ME ENCANTARIA En Caso De Que

Srta mi prgunta es yo tengo un bb de dos meses y no ha transpirado Ahora estoy divorciada aunque mi ex esposo nunca me saco de el metodo desplazandolo hacia el pelo ahun edtoy asegurada por el me corresponde amamantamiento?

Tengo mi hija asegurada en ESSALUD y no ha transpirado quiero desafiliarla por que su madre quiere afiliarla al SIS como hago nunca vivimos juntos la novia vive en el campo y no ha transpirado yo en la capital somos separados alguien favorece.

En caso de que te corresponde amamantamiento , cuando nazca tu bb debes ir al Indudablemente con lo sgte -Formulario 1010-Copias sobre los DNI de tu ex esposo , vi?stago asi como el de usted.-La boleta de paga de su empresa de el mes que nacio el nino

En Caso De Que PUEDES CON la CERTIFICADO DE UNION DE HECHO QUE ESTA S/.700.00 Desplazandolo Hacia El Pelo DEMORA , PREFERIBLEMENTE SERIA QUE TE CASES CON ELLA SU AFILIACION SERIA MAS SIMPLE CON EL ACTA sobre PARTIDA sobre CASAMIENTO

es obligatorio la firma de la ex concubina para la pequeia?

La solicitud se puede hacer en hojas bond o dispone de que acontecer con epigrafe sobre Essalud?Que documentos se acompana a esta carta?En que despacho me debo unir de realizar el tramite?Cuanto tiempo se demora en des-afiliarse?

Soy titular de el Indudablemente, Ahora llevo separado 4 anos de vida sobre mi ex conyugue, pasando inclusive una pension por alimentos legal, ademas a traves de certificado policial hice retiro voluntario por incompatibilidad sobre caracteres e imposibilidad de elaborar vida en habitual. Con todo el mundo todos estos documentos ?puedo dar sobre pequeia a mi ex conyugue? porque mi apuro actual esta embarazada. Bastante agradecere absolver mi informe.

De conseguir responderte debes sobre decirme En Caso De Que tu inicial pareja era casado contigo o concubina

Qiero hacer fin de combibiencia de obtener la papeleta alimentar soy sola con MIS hijos y el progenitor nunca les pass un mango..a