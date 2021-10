13 Personas confiesan las peores citas que han tenido debido a Tinder

En Reddit las usuarios preguntaron acerca de la peor leyenda sobre horror que los consumidores ha vivido por mediaciГ­Віn de Tinder, esa pГЎgina en donde los usuarios se conoce de intentar dar con a su pareja magnnГ­fica; sin embargo no siempre se cumple este encargo, por eso, algunas historias se convierten en verdaderas pesadillas.

Por caso que las respuestas llegaron de inmediato, desplazГЎndolo hacia el pelo acГЎ te presentamos las excelentes:

1. El eterno regreso

therealJayT : “Un poco sobre leyenda: permite unos años estaba saliendo con una chica y su progenitor verdaderamente me odiaba. Esto era un poquito anómalo, ya que la generalidad de las padres me desean (o al menos mentían bastante bien). Él era un enorme fastidio desplazándolo hacia el pelo yo todo el tiempo caía en sus tonterías. De todas clases, las padres se divorciaron, nos separamos unos meses más tarde, etc, etc. inclusive realiza alrededor de un anualidad, yo desplazándolo hacia el pelo una chica de Tinder estuvimos saliendo durante unos meses y las cosas estaba empezando a ir en formal. Estábamos en el aspecto en el que quería que conociera a su estirpe. Su origen, padrastro así­ como la hermana pequeña. ¿Por qué nunca? Nunca tengo inconvenientes para respetar con eso, de este modo que le dije ‘hay que hacerlo’. Me dijo lo emocionado que estaba su padrastro de conocernos, ya que es que los 2 somos amaterurs sobre los Jefes de Kansas City. Bueno, mátenme En caso de que era el exacto padre idiota de mi exnovia…

2. Un buen RecomendaciГ­Віn

pointynipples69: “Mi amigo no es el adulto más inteligente. Recogió a la chica desplazándolo hacia el pelo la llevó a un motel. Apenas estaban entrando en la habitación y ella le dice: ‘Oh diablos, olvidé mi bolso en el auto ¿te importa si voy por él?’ el novio le dice: ‘sí, está bien’, y le lanza las llaves de su carro. 5 min. después, se asoma afuera de la habitación y no ha transpirado se duda en qué lugar está ella así­ como su carro. NOTA: Con El Fin De aclarar, sí consiguió recuperar su auto. Creo que la policía lo encontró en las aledaí±os una semana más tarde, sin embargo, ella no fue capturada. Si estás en Baltimore tras chicas, nunca dejes que se acerquen a tus llaves”.

3. A un amigo le pasó…

AJTTOTD: “Un amigo mío se contactó y se cayó bien con una chica, así­ como luego sobre unos días ella lo invitó a la fiesta en su casa. ‘Claro’, dijo, ¿qué podría montar mal? Llegó a la fiesta así­ como le presentó a ciertos de sus colegas, todos varones. Conforme la noche avanzaba, más y más chicos llegaban, y bastante pocas chicas estaban en la fiesta. Luego de que empezaran a hablar entre ellos en cómo conocieron a esta chica, se enteraron de que ella las invitó por Tinder. Cada pequeño estaba allí nunca para amarrar, sino para satisfacer la fiesta de cumpleaños de esta chica”.

4. Huele an inconvenientes

JazzFan419: “Recibo la notificación sobre Tinder en mi teléfono… me doy cuenta que no manejo Tinder y no ha transpirado que el teléfono que sostengo serí­a el sobre mi novia”.

cinco. JamГ­ВЎs digas JamГ­ВЎs

Baconbaconbaconbits: “Hice una cita como consecuencia de Tinder con un chef ‘famoso’. Me llevó a la cantina donde sobre inmediato comenzó a hablar de lo afamado que era. Bebimos así­ como veíamos sports, Incluso que me dijo: ‘Eres linda’, y esto sobre rí¡pido se fue a: ‘voy a hacerte sangrar’. Seguidamente invitó an individuo de las colegas a que viniera. Salí así­ como se acercó a besarme. Estaba ebria, así que lo besé. De veloz me dijo que fue ‘acusado de maltrato a su exnovia, sin embargo el novio no lo hizo’. Finalmente, cuando llegó la ocasión de retribuir la cuenta, ‘él perdió su billetera’. Por caso, yo tuve que retribuir. ‘Te devolveré el dinero’. (nunca hace falta declarar que De ningún modo me pagó). Posteriormente se inclinó hacia mí. Pensé que estaba intentando besarme nuevamente, pero miré hacia abajo, así­ como se estaba orinando en mí. En la avenida. Orinando. En. Mí. Yo volé, nunca estaba demasiado ebria de manejar, así que me fui a la habitación de hotel y me di la ducha caliente. De ningún modo más”.