porque buscan una diferente fГ©mina cuando estan en pareja

Conoces el proceder basico de el acontecer humano hacia el dinero ? “De ningГєn modo es bastante, continuamente se quiere mas” ?

puesto que con esa frase se explica demasiado, el ser persona es caprichudo, desplazГЎndolo hacia el pelo En muchas ocasiones aun teniendolo casi cualquier, JamГ­ВЎs se satisface

como en una relacion. “todo lo que quiero de ti serГ­В­a un besuqueo” posteriormente. “todo lo que quiero sobre ti serГ­В­a un contacto” luego. “al completo lo que deseo sobre ti serГ­В­a sexo” todo el tiempo se desea mas, curiosamente es un caracter mas notable en los Hombres dentro de el apego o el lige

Pienso q “el varГіn busca en la avenida, lo que no haya en su casa”.

El encontrar an otra mujer, no necesariamente puede ser solo por sexo.Tenemos quienes buscan que los escuchen, o sean empГЎticos con Г©l carente ser infieles por ello.

hoy por hoy q los q andan viendo con quien se acuestan, me atreverГ­a a hablar de varias cosas

-Es un vicio (nunca fuman ni toman, No obstante como llevan damas a la cama..) -Necesitan advertir q todavia pueden amarrar (AutoafirmaciГіn de sГ­ mismos) -Es una humano inmadura(quiere elaborar al completo lo q nunca hizo anteriormente de casarse)

Cuando amas a tu pareja , aunq la novia sea laborioso en su maneras sobre acontecer, ciertamente nunca te nace esa inquietud.Porque estГЎs Indudablemente de lo que quieres asГ­В­ como que la quieres asГ­В­ como por eso te respetas a tГ­ similar desplazГЎndolo hacia el pelo a tu pareja.

Esta serГ­В­a mi extremadamente simple parecer.

Leyendo y no ha transpirado releyendo las consejos femeninas en este foro individuo llega a la conclusion de que las hembras de este foro MUCHO sobre VARONES. nunca ENTIENDEN.

Fuera de rarisimas excepciones ,la mayoria de las mujeres esbozan respuestas Con El Fin De la duda de el foro en las que quizas NI ELLAS MISMAS CREEN.

Algunos de los errores mas comunes del genero mujeril en relacion al viril y respecto de estas conductas que nos diferencian , parte de la CREENCIA DE QUE las DOS GENEROS DESEAMOS EXACTAMENTE LO.

Cuando la fГ©mina imagina que lo que cualquier hombre desea serГ­В­a convencer a la fГ©mina mas bonita del universo de irse a vivir con la novia a la isla desierta . esta TRANSFIRIENDO la SITUACION IDEAL CON EL FIN DE LA NOVIA ( fГ©mina) EN LA QUE NINGUN ADULTO DURARIA MAS sobre quince DIAS.

A esa misma chica le es INCONCEBIBLE que los miembros masculinos elijamos cifra en ocasiГ­Віn de calidad.

Falto ir bastante lejos cualquiera puede efectuar el siguiente experiencia dentro de sus amistades ;PREGUNTARLE A UN HOMBRE QUE PREFERIRIA SI LE DIERAN A designar 160 NOCHES CON MISS UNIVERSO O la NOCHE CON CADA UNA DE ESTAS RESTANTES PARTICIPANTES.

Вїpor quГ© no aquГ­

Lamento desilusionar con esta respuesta aunque vosotros son las que piden saber cГіmo se desempeГ±ar el truco sobre ilusionismo y quГ© hay detrГЎs de el telГіn, asГ­ que como dice la pelГ­cula sobre Al Gore, acГЎ va “The awful truth”

Somos animales evolucionados intentando escaparle an el aspecto animal/instinto/conducta y no ha transpirado de darle mГЎs espacio a nuestra voluntad/psyche/espГ­ritu.

En el reino animal habitualmente (y con excelentes motivos) se observa el sub siguiente comportamiento la hembra elige el mejor macho en sintonГ­a a los valores de cada especie, se permite seducir por este asГ­В­ como seguidamente se entrega a Г©l. Su labor es activar las Гіvulos y no ha transpirado explorar la protecciГіn de un macho lГ­der que les asegure continuidad asГ­В­ como defensa an ella y no ha transpirado a la crГ­a.

El macho en cambio busca una y otra vez variados hembras siguiendo el exacto ritual que con la primera. ВїPor quГ©? Porque la comisiГіn intrГ­nseca sobre el novio es combinar sus espermatozoides con la mayor cuantГ­В­a de Гіvulos posibles Con El Fin De mismamente crecer las posibilidades sobre ocasionar que en su camada de herederos salga un ejemplo excelente sobre la clase.

Cometido de la fГ©mina tener un vГ­ВЎstago con un adulto que en el futuro sea apto de protegerlos a los dos. Tarea de el adulto tener hijos con la gran cantidad sobre chicas posibles. Todo apunta a maximizar la reproducciГіn y no ha transpirado garantizar la perpetuaciГіn de la clase.

Respondiendo a la duda inaugural los varones buscan an otra fГ©mina cuando estГЎn en pareja por motivo de que instintivamente buscan satisfacer su misiГіn en este mundo. Puede culpГЎrseles de brutos y/o primitivos por lo cual? SГ­. Sobre malos y/o HDP? Nunca.

PD (dedicada especialmente a mis congГ©neres) inteligentes que quieran debatir a la longitud de estas situaciones, bienvenidos. HipГіcritas que deseen mantenerse bien con las chicas como consecuencia de discursos demagГіgicos, por favor eviten ensuciar esta conversaciГіn.

El exponente que citГЎs nunca viene al caso. ВїQuerГ©s aseverar que la fГ©mina puede ser poligama ademГЎs? Chocolate x la nueva! ajajaj

El argumento acГЎ es que estadГ­sticamente, sГіlo el 5% de los mamГ­feros son monogГЎmicos, incluyГ©ndonos. Este es un porcentaje desprovisto precio igual que conducta asГ­В­ como el finalidad podrГ­В­a ser serГ­a un desperdicio sobre genes que un macho tenga descendencia con una sola hembra. Lo cual nunca resulta una parecer mГ­a sino un hecho cientГ­fico.

ВїPor quГ©? Existen que recordar que fisiolГіgicamente el macho en la totalidad de las especies animales, es un productor de genes en excelente condiciГіn fГ­sica continua y no ha transpirado prГЎcticamente ilimitada, mientras que la hembra serГ­В­a demasiado mГЎs limitada en cantidad, frecuencia desplazГЎndolo hacia el pelo duraciГіn de la fertilidad.

SerГ­В­a bastante simple. Fijate Incluso quГ© edad la fГ©mina dispone de Гіvulos excelentes y no ha transpirado sanos, y tiene excelentes condiciones para procrear desplazГЎndolo hacia el pelo cada cuГЎnto ovula, desplazГЎndolo hacia el pelo despuГ©s fijate cuГЎnto le duran los espermatozoides a un hombre en su vida, asГ­В­ como cada cuГЎnto produce la recien estrenada camada )

Debido por tu respuesta me pareciГі re importante a mГ­ AdemГ­ВЎs!