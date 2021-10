Chat segrete e anonime, le migliori app in conversazioni private

Le applicazioni di messaggistica istantanea non sono tutte uguali: alcune salvaguardano la privacy delle persone, altre meno. Scopriamole contemporaneamente

Gli SMS sono oramai solo un butto memoria: il sezione della messaggistica istantanea e situazione conquistato da applicazioni mezzo WhatsApp, Facebook Messenger, Hangouts e Snapchat. Qualsivoglia app ha le sue caratteristiche e razionalita, e qualora nell’ultimo epoca si sono ormai tutte omologate integrando gli stessi servizi: videochiamate, adesivi nelle immagine e nuove emoji attraverso personalizzare i propri messaggi. Ma la combattimento attraverso la conquista di miglior concentrazione di messaggistica istantanea non si combattera sulle funzioni offerte, tuttavia sulla abilita assicurata agli utenti. Le persone sono sempre di piu alla ricerca di app in quanto permettano di crittografare le proprie chiacchierata mettendo i dati personali al riparo da possibili attacchi da porzione di hacker e pirati informatici.

E il prodotto di molte programma house e proprio in questa guida. Modo molti utenti di WhatsApp e Facebook Messenger sapranno, da poco le paio applicazioni hanno esperto un compagine verso aiutare le conversazioni attraverso la codice end-to-end. Per di piu, Facebook Messenger permette addirittura di mandare messaggi che si autodistruggono posteriormente pochi secondi dall’avvenuta interpretazione del destinatario (come proprio avviene contro Snapchat). Al momento la cifratura end-to-end offre lo standard piu alto verso quanto riguarda la difesa dei dati personali: anche dato che gli hacker riuscissero per entrare sopra dominio delle informazioni, faticosamente potrebbero risolvere i messaggi delle persone. Vediamo totalita quali sono le applicazioni da utilizzare per comunicare per mezzo di i propri amici, proteggendo la privacy.

Solitamente si pensa in quanto le applicazioni ancora utilizzate dagli utenti siano di nuovo quelle perche mostrano i maggio problemi durante quanto riguarda la abilita personale. Tuttavia non e il avvenimento di Facebook Messenger e WhatsApp. Utilizzate da di piu due miliardi di utenti qualunque mese, le coppia applicazioni, altro una fresco ricerca di Amnesty International wooplus in quanto ha esaminato gli strumenti utilizzati dalle app di messaggistica istantanea a causa di difendere i dati delle persone, sono tra le piu sicure fra quelle presenti sugli store online. Entrambe assicurano un attivita di crittografia end-to-end, pero solo per WhatsApp e garantito di default. Riguardo a Facebook Messenger deve abitare l’utente ad attivarla, collegamento le Impostazioni personali. Lo in persona arringa vale verso i messaggi per opportunita: l’utente puo utilizzarli, ciononostante non di default. E necessario entrare all’interno delle impostazioni della chat e innescare la destinazione. In conclusione, WhatsApp e l’unica fra le grandi applicazioni di messaggistica istantanea ad sentire l’utente qualora la codice end-to-end e disattivata.

Ascensione all’onore delle cronache posteriormente giacche l’attivista Edward Snowden ha detto di utilizzarla verso le sue conversazioni private, Signal e considerata da tutti l’applicazione di messaggistica istantanea piuttosto sicura partecipante sul compravendita.

E il confidenziale e nello eccezionale complesso di crittografia end-to-end sviluppato da Open Whisper Systems, la software house no-profit in quanto ha stabilito energia a Signal. Ciononostante l’aspetto piuttosto affascinante, e in quanto i paio protocolli di codice utilizzati sono affatto open-source: qualsiasi amministrazione puo implementarli nella propria attenzione di messaggistica istantanea e delineare con l’aggiunta di sicure le conversazioni degli utenti. I messaggi inviati passaggio Signal sono impossibili da interpretare attraverso la stessa programma house: nell’eventualita che gli hacker riuscissero a abbracciare nei server della associazione, durante loro sarebbe sgradevole abbracciare sopra padronanza di qualunque qualita di informazione. Durante quanto riguarda le altre efficienza offerte, Signal e un’applicazione normalissima: permette di suscitare gruppi e di chattare mediante i propri amici iscritti sulla trampolino. Quindi, nell’eventualita che volete delineare oltre a sicure le vostre conversazioni, la migliore deliberazione plausibile e Signal. L’applicazione di messaggistica istantanea puo avere luogo scaricata gratuitamente dal Google Play Store e dall’App Store.

L’applicazione di messaggistica istantanea sviluppata dai fratelli Durov negli ultimi due anni e cresciuta costantemente di piuttosto e non abbandonato per Italia. Telegram non e il originario proponimento portato precedente dai due programmatori russi: appunto nel 2006 hanno stabilito attivita a VKontakte, una agguato assistenziale che nei paesi dell’ex URSS e utilizzata da di piu 200 milioni di utenti. Insieme Telegram i coppia ragazzi hanno cercato di eleggere il balzo di caratteristica, puntando a un’applicazione di messaggistica istantanea cosicche assicurasse agli utenti la somma difesa dei propri dati personali. Negli ultimi ventiquattro mesi Telegram ha imparato un vero e proprio boom, ancora riconoscenza all’introduzione di razionalita speciali modo i chatbot e i canali. Analizzando le caratteristiche dell’applicazione di messaggistica istantanea e essenziale sottolineare alcune particolarita riguardanti la difesa dei dati personali: Telegram, di default, non utilizza la crittografia end-to-end. Attraverso portare un quota di sicurezza piuttosto elevato e richiesto provocare le “chat segrete” di sbieco le impostazioni dell’applicazione: sopra questo metodo i messaggi inviati saranno protetti attraverso la crittografia end-to-end.