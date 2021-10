Como excluir para siempre sua conta do Tinder

Se voce encontrou um amor, ou esta cansado sobre percorrer bios extravagantes e apresentacoes desajeitadas em vao, aqui vai um guia corto referente a como se livrar da sua conta no Tinder.

Atualmente o app mais popular sobre namoro, o Tinder, conta com cercano de 4 milhoes de usuarios. Isso rostro do Tinder, um dos responsaveis cabello jeito reciente sobre conhecer pretendentes. Mas as vezes convem excluir permanentemente sua conta no Tinder. Seja por ter visto seu grande amor, ou por ter cansado dessa manera “moderna” sobre conhecer pessoas, neste tutorial voce vai ficar sabendo como excluir sua conta pra sempre.

Cristalino, muitos relacionamentos de sucesso e encontros sexuais satisfatorios sairam deste aplicativo, mas o Tinder nao esta isento de dificultades. De encontros superficiais que valorizam a personalidade, praticas comerciais problematicas, uma enxurrada de mensagens e fotos inadequadas, alguns usuarios podem estar intentar abandonar o barco ou tentar a sorte em outros sitios.

Simplesmente excluir o aplicativo nao sera razonable Con El Fin De se livrar do Tinder de forma permanente. Se voce estiver ri?pido de se despedir sobre suas correspondencias e mensagens, precisara excluir sua conta do Tinder.

Como excluir permanentemente sua conta do Tinder

Excluindo pelo aplicativo

Epoca 1. Abra o aplicativo e toque nunca icone do lateral, no canto superior esquerdo da tejido (e um pequeno busto cinza ou rosa). Selecione Configuracoes. Desloque-se ate a pieza de la parte de abajo da pagina e selecione Deletar conta.

Etapa 2. Voce precisara rolar pelo botao de logout, pelo signo sobre chama e pelo numero da versao do aplicativo.

Fase 3. Em utilizada, voce tera a opcao de congelar sua conta (o que tornara intimo de novas correspondencias, mas mantera suas informacoes se voce quiser voltar) ou exclui-las. Selecione Excluir minha conta.

Parte 4. O aplicativo solicitara que voce escolha o finalidad da partida, o que inclui ter encontrado alguem ou simplesmente intentar um novo comeco. Selecione a opcao que melhor se acople a sua situacao.

Epoca 5. Dependendo da sua selecao, voce pode ter que fornecer informacoes adicionais. Depois sobre inserir isso, clique em Apagar minha conta.

Se voce ver a mensagem “Conta excluida com sucesso”, pronto! Voce pode fazer o login novamente, e Cristalino, mas precisara criar uma nova conta – acabou de excluir a sua, lembra?

Nota Se voce assinou o Tinder Plus ou o Tinder Gold atraves sobre terceiros, a exclusao da sua conta nao necessariamente cancelara sua assinatura. Pode acontecer necessario suspender sua assinatura do Tinder atraves da Apple Store ou do G gle Play.

Se voce ja excluiu o aplicativo, tem duas opcoes fazer o download do aplicativo novamente e seguir as instrucoes acima ou rolar Con El Fin De baixo para saber igual que excluir sua conta do Tinder usando um navegador da web.

Excluindo do seu navegador

Parte 1. Va ate o site do Tinder utilizando o navegador de sua escolha e insira suas informacoes de login, caso ainda nao esteja conectado.

Parte 2. Selecione Meu perfil ao bando da foto do seu perfil, na parte de arriba esquerda da tela.

Etapa 3. Role de baixo ate a parte inferior do menu no bando esquerdo da tejido. Selecione Excluir minha conta na pieza de la parte de abajo.

Depois de confirmar, voce sera redirecionado Con El Fin De a pagina inaugural, mas nao ha mais ninguna cosa a fazer. Voce pode fazer login novamente com seu cantidad de telefone ou conta do Faceb k, mas isso criara uma nova conta.

Tinder e sua privacidade

O Tinder e um aplicativo gratis de encontros de smartphones, baseado em sua localizacao. Ele facilita que os usuarios naveguem pelos perfis de outros usuarios e “deslize de a direita” nos perfis que os interessam. Se a outra parte tambem deslizar Con El Fin De a direita, os dois podem conversar.

Embora o aplicativo ofereca uma experiencia empolgante sobre jogo, e o probable de encontrar um amor e representativo, o Tinder tambem coleta mais informacoes acerca de voce do que voce poderia esperar. Isso inclui

Algumas perguntas frequentes sobre a exclusao do Tinder

A exclusao do aplicativo Tinder exclui minha conta?

Nao. Excluir o aplicativo Tinder https://datingmentor.org/es/equestrian-singles-review/ NAO exclui sua conta. Se voce quiser excluir sua conta, precisara seguir as etapas acima.

O que acontece depois sobre excluir minha conta do Tinder?

Voce perdera de forma permanente todas as suas correspondencias, mensagens e outros detalhes da conta.

Eu estou nunca Tinder Plus. A exclusao da minha conta tambem cancelara minha assinatura?

Nao. Excluir o aplicativo e / ou sua conta nao cancela sua assinatura do Tinder Plus.

Para anular sua assinatura, voce precisara ir ate a App Store ou a G gle Play Store e cancelar a inscricao sobre la.

Para obter reembolso, os usuarios do iOS precisarao destinar uma solicitacao em https //getsupport.apple , enquanto os usuarios do Android precisarao cursar um e-mail Con El Fin De [email protected] .

Para mais informacoes, consulte a secao “Tinder Plus” da pagina de FAQ do Tinder.

O Tinder retera minhas informacoes depois que eu excluir minha conta?

Sim. La totalidad de as informacoes que voce enviou ao se inscrever no Tinder e utilizar o servico permanecerao com a compaiia. O Tinder ainda podera utilizar suas informacoes para fins de publicidade ou compartilha-las com outros usuarios e terceiros.