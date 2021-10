Se cumplen quince anos de vida sin Rocio Durcal estas son sus canciones mas recordadas

En el 15? aniversario de el fallecimiento sobre la inolvidable Rocio Durcal, repasamos las canciones mas relevantes sobre su vida. ?Escuchalas con nosotros!

Rocio Durcal fallecio en 2006. La cantante tuvo una larga (y fructifera) profesion.

El 25 sobre marzo sobre 2006 fallecia en su morada sobre Torrelodones, en Madrid, Rocio Durcal. La cantante sufria un cancer de utero desde el 2001, asi como para terminar no pudo superarlo. Su homicidio dejo desolados a millones de fans, tanto en Espana como en Mexico, estado donde era desde hacia decadas una enorme estrella. Sobre hecho, despues de morir, sus cenizas han sido divididas en dos partes la mitad esta en su residencia sobre Madrid y no ha transpirado, la otra, en la Basilica sobre Guadalupe, en Mexico D.F.

Joaquin Sabina, Roberto Carlos, Palito Ortega, Rocio Comite. Son muchos las artistas con las que Rocio Durcal hizo duetos, pero En Caso De Que existe uno que se puede analizar su “pareja artistica”, ese fue carente cuestion Juan Gabriel. El famoso cantante mexicano, que fallecio en 2016, grabo con ‘Marieta’ (de este modo es como la llamaban carinosamente sus colegas) un total de 13 temas, y no ha transpirado ademas cuenta con 7 discos en las que canta las temas mas famosos del interprete.

Abundante se hablo sobre la relacion entre Rocio Durcal y no ha transpirado Juan Gabriel la espanola asi como el mexicano tuvieron la relacion (unicamente profesional desplazandolo hacia el pelo sobre amistad) llena sobre altibajos desplazandolo hacia el pelo, cuando Durcal fallecio, el cantante no se puso De ningun modo en trato con su parentela. Cuando, en 2016, murio Juan Gabriel, Carmen Morales, la hija gran de Rocio, hizo unas declaraciones a La Vanguardia “Mi origen y no ha transpirado Juan Gabriel eran amigos, se vieran mas o menos. Yo he estado decenas sobre veces en morada de Alberto (el apelativo real de el mexicano), no he vivido ese distanciamiento. Aunque muere mi madre y no ha transpirado no recibimos ninguna convocatoria. Eso fue asi. Mi padre estaba muy dolido con el novio, desplazandolo hacia el pelo a mi me choco muchisimo que nunca llamara. Es probable que nunca supiese como obrar cuando ella fallecio. Quiza tenia mas dolor que fuerzas de atraer a mi padre. No ando excusandolo, porque nunca esta aca para escucharme. Nunca se lo pregunte, no mantuvimos el contacto. Shaila si lo ha mantenido, sin embargo mi amigo desplazandolo hacia el pelo yo nunca porque el Ademi?s dejo sobre aproximarse a Espana”, declaro Carmen en 2016.

Con o falto Juan Gabriel, el caso podria ser la de Marieta resulta una prueba musical larguisima, que empezo en 1963 asi como acabo en 2004, unico 2 anos de vida anteriormente de morir. Y no ha transpirado, de ella, se nos han quedado un buen conjunto de temas de el recuerdo.

?Cuales son las canciones sobre Rocio Durcal mas recordadas?

Nada menos que 34 discos conforman el repertorio de la cantante, entre las que grabo en Espana y no ha transpirado los que grabo en Mexico. Las ventas superan los 40 millones sobre copias en al completo el mundo desplazandolo hacia el pelo Rocio Durcal sigue estando, a dia de actualmente, la cantante espanola que mas discos ha vendido en el extranjero. Repasamos, de forma cronologica sus cinco canciones mas recordadas

‘Mas bonita que ninguna’, un himno a la belleza adolescente

La cancion de 1965 que le pone titulo a su cinta mas archi famosa desplazandolo hacia el pelo a su cuarto disco fue compuesta por Augusto Alguero (el rey Midas sobre la estacii?n) especialmente Con El Fin De la novia. Rocio tenia por lo tanto 21 anos de vida, asi como en la escena sobre la pelicula la interpreta la vemos bailar con un precioso vestimenta colorado que, desprovisto recelo, marco tendencia en las 60. Seria el tema mas relevante de su primera temporada, cuando solo era famosa en Espana y aun no habia sido coronada como ‘la reina de estas rancheras’.

Seria en el rodaje de ‘Mas bonita que ninguna’ cuando Rocio conoce a las Brincos, grupo del que formaba parte Antonio eticos, Junior. La pareja nunca empezo su contacto hasta cuatro anos de vida luego, No obstante lo hacen con ganas se casaron detras de nueve meses de relaciones y no ha transpirado, un ano luego, nacio su hija mayor.

‘Fue un placer conocerte’, la primera de estas canciones de Rocio Durcal asi como Juan Gabriel

En la actualidad damos un salto temporal sobre 12 anos. Rocio Ahora nunca seria esa jovencita que canta temas ye-ye En seguida es madre sobre tres hijos y sigue felizmente casada con Junior (lo haria inclusive el final sobre las dias, de hecho). En 1977 fue la enorme revelacion musical al otro ala del charco, desplazandolo hacia el pelo este asunto unido a Juan Gabriel, que bien era toda una estrella en su estado, la catapulto a la fama internacional.

‘Me gustas mucho’, desprovisto recelo su argumento mas famoso

Separado un ano despues, en 1978, match dil mil Rocio Durcal grabaria su cancion mas archi famosa. ‘Me gustas abundante’ fue un exito inmediato, y lo sigue estando mas de 40 anos de vida luego. Pero en aquel segundo escasamente llevaba unos anos de vida actuando para el publico mexicano, Marieta Se Muestra completamente integrada dentro de mariachis, igual que si hubiese nacido en la mismisima Juarez. ‘Me gustas mucho’ sirvio tambien como titulo para su disco sobre grandes exitos, lanzado unicamente un anualidad anteriormente sobre su muerte.

‘La gata pequeno la precipitacion’ fue un parentesis en el mundo rancheras

En el ano 1981 Rocio Durcal y Juan Gabriel vivieron su primer distanciamiento. Al parecer, el mexicano no se ponia de acuerdo con su discografica, mismamente que Rocio aparco por un momento las rancheras y no ha transpirado lanzo un disco de baladas que se llamo ‘Confidencias’. Su asunto mas famoso fue ‘La gata bajo la lluvia’, cancion que tuvo una enorme acogida por parte del publico, asi como el cuaderno (que contiene igualmente un tema compuesto por Camilo Sesto) fue disco de oro en Espana, Venezuela asi como Mexico.

La cancion mas trascendente de Rocio Durcal ‘igual que tu chica’

‘igual que tu mujer’, la cancion que da titulo al disco que saco en 1988, seria su triunfo internacional mas sonado. El argumento estuvo 10 semanas consecutivas en la famosa relacion Hot Latin Tracks, desplazandolo hacia el pelo llego al numero 1 de la listado Billboard en Estados Unidos. Fue cuadruple disco sobre oro en Mexico y las ventas se estiman en unos tres millones de copias. Puede que en Espana no sea Durante la reciente cancion que nos venga a la testa al recordar a Rocio Durcal aunque seria, sin dubitacion, la cancion que la consolido igual que la enorme comediante internacional que fue.