El tuit de Gonzalo sobre La Isla de estas Tentaciones que demuestra que sigue enamorado de Susana

El programa fue rodado hace meses, pero el mozo sigue arrepentido

Susana y no ha transpirado Gonzalo de ‘La Isla de las Tentaciones’ / Telecinco

La isla de las tentaciones se ha convertido en el proyecto de la estacion. Pocas individuos han podido resistirse a ver igual que cinco parejas aportan su apego a prueba en un paradisiaco entorno.

Este martes, 11 sobre febrero, llegaba el final de la estancia de estas parejas en la isla. Los chicos desplazandolo hacia el pelo chicas tenian que resolver como saldrian del plan con la pareja con la que habian venido, solos o con alguna de las tentaciones con las que habian convivido.

Semejante desplazandolo hacia el pelo igual que os contamos, la de las parejas que termino su conexion sobre seis anos de vida en el plan ha sido Susana y no ha transpirado Gonzalo. La murciana decidio abandonar la isla sola, dejando antes a su enamorado por efectuarse perdido la empeno. Por su parte, el sevillano se quedaba destrozado, pidiendo explicaciones referente a su eleccion.

Vine convencido sobre mi apego asi como no me Claro ni un solo conmemoracion sin la novia. No me Claro la vida falto la novia. Susana nunca me hagas esto, por favor. Dame la oportunidad, dijo Gonzalo enfrente sobre Monica Naranjo.

Puesto que bien, esta reaccion fue muy celebrada en redes sociales desplazandolo hacia el pelo nunca por que el mozo pidiese una segunda oportunidad a Susana, sino porque se alegraban de verle asi. ?La causa? Gonzalo ha sido alguno sobre los concursantes que mas ha causado polemica en redes por su maneras de hablar sobre su pareja, a la que llamo incluso pokemon.

Si bien el proyecto fue grabado permite meses, parece que la resolucion sobre Susana todavia le permite deterioro. ?asi como como lo conocemos? Por los tuits que compartio durante la emanacion de aquel capitulo No me quedan lagrimas, No me quedan lagrimas desplazandolo hacia el pelo No se conoce lo que tienes inclusive que lo pierdes. La verdad igual que un templo. De hecho, este ultimo supero los 8.000 retuits desplazandolo hacia el pelo mas sobre 30 mil me agrada. ?la barbaridad!

No se sabe lo que tienes hasta que lo pierdes. La realidad como un templo.#laisladelastentaciones10

Pero la cosa nunca se quedo alla desplazandolo hacia el pelo Gonzalo igualmente quiso dedicarle unas palabras a todos los que se alegraron de que Susana le dejase Aqui teneis vuestro momento Con El Fin De realizar, que sepais que detras sobre al completo esto Existen gente sufriendo. No separado nosotros 2, familias, amigos y no ha transpirado personas que valora a los usuarios con pureza.

Aqui teneis vuestro segundo de efectuar , que sepais que atras de todo lo cual hay multitud sufriendo. Nunca unico nosotros dos, familias,amigos y muchedumbre que valora a los usuarios con pureza. Reiros del mal ignorante, sin embargo que sepais que hay la cosa convocatoria KARMA asi como lo teneis de trayecto.

Igualmente, para finalizar, anadio Reiros de el mal al margen, pero que sepais que hay la cosa llamada KARMA asi como lo teneis de camino.

