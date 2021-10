Preti gay in chat: “Preghiamo, ulteriormente facciamo una avvenimento per tre?”. Con un incartamento ancora religiosi di diocesi pugliesi

“Da dal momento che sono prete ossequiente sai quanti preti cattolici mi cercano?” “Vieni, dormi nel mio branda. Il Santo babbo Benedetto dice cosicche l’ospite e Cristo”. Sono abbandonato alcuni stralci tratti dagli screenshot contenuti nel incartamento sui preti lesbica, ceduto alla corte di Napoli dall’escort-gigolo Francesco Mangiacapra.

Conversazioni inequivocabili nelle quali emerge una familiarita tanto diffusa di frequentazioni e scambi di immagini hard nelle piuttosto svariate chat: WhatsApp, Messenger, Telegram e nelle app durante incontri pederasta modo Grindr. Nei messaggi si parla palesemente di numerosi estranei religiosi oltre ai intorno a 50 comparsi nel cartella di Mangiacapra. Lo abuso, poi, potrebbe anche crescere. Il fascicolo di 1300 pagine contiene nomi, cognomi, telefoni, contatti, fatti e particolarmente prove: un autentico e adatto documento affinche “scheda” di piu cinquanta tra sacerdoti e seminaristi viziosi. L’escort intende chiarire perche la comportamento erotico di questi preti e consueto, reiterata e – con molti casi – tollerata dai vertici della Chiesa.

Non mancano religiosi di parrocchie e conventi pugliesi. Ci limiteremo verso indicare l’iniziale del denominazione.

Le schede

Don F. (paese Bat): inchiesta incontri di erotismo con uomini e dichiara di poterli ricevere e custodire sopra abbazia ed verso fare genitali (essendo di nuovo babbo sorvegliante). Propone incontri di genitali di branco mediante abbazia con cui dichiara di adoperare della condivisione di un padre dell’Arcidiocesi di Bari Bitonto. Conversazioni erotiche passaggio Facebook mediante un padre ossequiente verso cui confida di abitare sessualmente laborioso. Altre conversazioni in cui dichiarandosi prete invita ad ricevere rapporti sessuali e invia fotografia dei propri organi sessuali.

Don G. (provincia di Bari): fa videochat erotiche masturbandosi, fa incontri lesbica, si esibizione arido durante webcam e invia fotografia erotiche in cui si masturba sopra chat.

Papa T. (cittadina di modo): fa videochat erotiche masturbandosi riguardo a Facebook, invita per adattarsi incontri pederasta mostrandosi arido sopra webcam e si masturba con chat.

Babbo L. (circoscrizione di Foggia): fa videochat erotiche masturbandosi riguardo a Facebook, fa incontri pederasta e si esposizione scarno durante webcam.

Seminarista S. (circoscrizione di Bari): ha diversi profili sulla chat per lesbica denominata GRINDR, fa incontri invertito in Puglia, si masturba comunemente mediante webcam, propone incontri e foto erotiche cosicche invia in chat e afferma di demolire le conversazioni e chiede di convenire nella stessa quantita all’interlocutore. Cio dimostra la intenzionalita e la reiterazione della sua comportamento e la sovrabbondanza contezza dell’inadeguatezza.

Seminarista M. (circondario di Bari): ha diversi profili sulla chat verso omosessuale denominata GRINDR: fa incontri invertito durante Puglia e invia ritratto erotiche per chat (talora manda ritratto erotiche di prossimo spacciandole verso proprie allo fine di farsi mandare altre scatto).

Le chat

Dal “pace e bene” al “mandami una scatto di te asciutto” il secco e contratto nelle chat entro preti omosessuale. Don F. della Bat conversando mediante un adolescente padre di altra territorio, avanza un richiamo. “Si tuttavia nel caso che vengo qualora dormo?” e Don F. risponde netto: “Nel mio letto”. “Tu sei pazzo”, la giudizio dell’interlocutore. “L’ospite va concordato ricco. Il Santo Padre Benedetto dice che l’ospite e Cristo”. All’inizio il fanciullo sembra un po’ disorientato. “Vabbe qualora non vuoi assopirsi unitamente me ci sono le celle, comunque”. Pero nel ambiente di poche ore, il partner si lascia accadere: “Invitami da te, celebriamo complesso e successivamente vediamo”. E ancora: “Cosa vuoi da me, attaccamento oppure semplice scopare? Ho angoscia perche dopo mi abbandoni” “E giacche vuoi, innamorarti?” gli risponde Don F.

Il approvazione della dialogo degenera mediante pochi attimi. “Tu lo vuoi”, “in c*** eppure fai peccato tu”, e Don F.: “Perche dovrei, ci so fare”.

Don F. ne intercetta addirittura un prossimo con chat: “Tu sei gay”, parere: “Booo”, “Cioe si” gli risponde Don F. e quell’altro: “E tu sei lesbica?”, Don F.: “Booo”, “Cioe si”, la reiterazione dell’amico padre. Ora lo avvicendamento di rappresentazione e veloce. Don F. propone e una affare per tre sopra un dimora isolata e manda all’interlocutore la rappresentazione di un estraneo monaco affinche sarebbe disposto per aderire al poligono premuroso.

Papa T. ha un avvicinamento ancora morbido: “Pace e utilita, aggradare di conoscerti, di se sei?”. “Sei giovane”. “Beh ugualmente tu sei ragazzo” gli risponde l’interlocutore. E anzi di partire verso sonno vedete appunto le prime richieste spinte: “Ero insolito di vedere la bandiera”. “E ammainata”, risponde papa T.. pero alt realmente scarso in accertarsi: “Davvero vuoi affinche invio scatto?” E appresso la risposta affermativa vedi l’immagine assai ricercata dall’altro sacerdote. Il accompagnamento e espiato, iniziano le videochat luogo autore T waplog opinioni. si masturba chiedendo all’amico di contegno nella stessa misura.