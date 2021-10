Maniera restringere le finestre di e promozione

Per nulla e piuttosto sgradevole dei pop-up in quanto si aprono ai quattro angoli dello schermo. Ciononostante sono moderatamente semplici da sfasciare, di solito altola correggere una delle opzioni del browser. Inaspettatamente che bloccare finestre pubblicitarie pop-up sul web.

Purgare il PC unitamente anti-malware e anti-adware

Non tutte le finestre pop-up appaiono per gli stessi siti tipo mennation motivi, durante codesto aria davanti di totale ti consigliamo di convenire una buona nettezza del tuo calcolatore elettronico, dacche la comparizione di pop-up pubblicitari e di solito prova di un’infezione. Precedentemente di tutto, installa CCleaner ed esegui una forbitezza approfondita del tuo PC, poi esegui una compitazione unitamente Malwarebytes Anti-Malware durante allontanare purchessia malware eccedente. Finalmente, installa un antivirus arbitrario ovverosia verso rimessa durante riparare il tuo PC da future infezioni.

Restringere tutta la promozione

Visitiamo spesso pagine web percio cariche di annunci perche stentatamente riusciamo a contattare il serio cosicche ci interessa. Nel caso che esso giacche vuoi e distogliere tutta la promozione dal tuo browser web, c’e un’estensione tanto valido affinche ti aiutera. Stiamo parlando di AdBlock, comprensivo durante Chrome e a causa di Firefox.

Semplicemente, tieni vivo giacche molti siti non consentiranno di rappresentare i contenuti se non disabiliti l’estensione di agglomerato degli annunci. Cio si riscontro specialmente nelle pagine di news ed e ragione il mezzo e sovvenzionato attraverso gli annunci, giacche sono gli inserzionisti giacche gentile il organizzatore dei contenuti verso renderlo arbitrario. Attraverso contattare queste pagine, e fondamentale contegno clic sull’icona dell’estensione accanto alla asta di analisi del browser, comporre clic verso Sospendi su questo situazione e indi aggiorna scritto.

Sfasciare i pop-up mediante Google Chrome

Appena vi abbiamo aforisma all’inizio, ed i principali browser dispongono di propri strumenti verso bloccare i pop-up. Per Chrome, attraverso provocare questa opzione, e fondamentale avvenire i seguenti passaggi.

1. Apri una persiana di Chrome sul cervello elettronico 2. Nell’angolo per apice verso forza conservatrice, contegno clic sui tre punti verticali e fare clic verso Impostazioni 3. Vai su Privacy e sicurezza e fai clic su Impostazioni sito 4. Scorri il menu richiamo il basso scaltro a Contenuti e vai a Popup e reindirizzamenti. Una volta internamente, puoi forgiare durante affinche modo far emergere presente campione di finestre e addirittura se vuoi consentire a determinate pagine di reindirizzarti ad altre.

Restringere i pop-up insieme Firefox

E Firefox segue unprocedimento parecchio simile verso Chrome. In ridurre i pop-up fai mezzo segue:

1. Apri una finestra di Firefox sul cervello elettronico 2. Nell’angolo sopra apogeo a conservazione, convenire clic sulle tre linee verticali e convenire clic su Opzioni 3. Entra nella taglio Privacy e abilita e vai nel menu sopra Permessi 4. Attivare l’opzione Blocca finestre pop-up. Nell’eventualita che vuoi provocare un qualunque eccezioni, fai clic sul martellante Eccezioni ed inserisci i siti per cui non vuoi ridurre presente modello di finestre

Bloccare le notifiche

Che avrai notato, Chrome ti avvisa qualunque volta affinche un messo web, un’applicazione oppure un’estensione desidera inviarti notifiche, finestre unitamente informazioni dal web (quasi perennemente aggiornamenti informativi, non pubblicita). Qualora hai ricevuto a causa di abbaglio notifiche da un collocato online e desideri bloccarle, segui i passaggi seguenti:

1. Apri Chrome sul tuo computer. 2. Nell’angolo con intenso verso forza conservatrice, comporre clic sui tre punti verticali e adattarsi clic verso Impostazioni 3. durante Privacy e confidenza, vai contro Impostazioni messo e fai clic sopra Notifiche 4. Apparira un registro di pagine web. Seleziona dato che desideri restringere ovvero autorizzare le notifiche, selezionandole una durante una oppure tutte insieme. Puoi di nuovo attivare ovvero disattivare l’opzione giacche permette ai siti web di chiederti qualora desideri affinche ti inviino delle notifiche o minore.

Alla fine, avrai la capacita di accorciare le notifiche pop-up. Se selezioni Usa messaggi con l’aggiunta di discreti (impedisce alle notifiche di disturbarti), appresso aver oscuro molti di un luogo smetterai di riceverli.

Atto convenire qualora non riesci verso bloccare i pop-up

Qualora, di nuovo alle spalle aver consenso i nostri consigli, continui per vedere finestre pubblicitarie pop-up addirittura qualora non stai navigando in Internet, facilmente il tuo PC e contaminato. Eppure non preoccuparti, puoi imporre affetto nel nostro Forum sulla perizia durante sistemare il problema e procurarsi maggiori informazioni su maniera opporsi il malware in codesto parte.