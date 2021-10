Supprimer tous l’ensemble de ses tweets de de la seule fois

Twitter se classe dans sa 5eme position des top quelques reseaux sociaux leurs Pas utilises dans le monde. Cela s’agit en fait de la premiere plateforme pour microblogage avec Grace a plus de 170 millions d’utilisateurs ainsi que centaines de milliard pour tweets publies voili sa composition de 2006.

Concernant de raison de confidentialite ou d’autres, certains utilisateurs souhaitent de temps en temps souvent effectuer Le petit nettoyage concernant leurs archives via Ce reseau d’oiseau bleu ( tweets, likes, fav…). Certes, il va possible pour supprimer Le tweet ou l’ensemble de tous les gazouillis anciens.

De quelle maniere supprimer l’ensemble de les tweets d’un seul coup, concernant PC et Avec mobile ?

De quelle maniere oublier votre tweet definitivement ?

Pas de objectif si vous avez eu twitte Avec Le blog et que vous l’avez regrette par la suite. Il va evidemment possible de oublier la publication quelle que soit qu’elle soit recente ou ancienne , et que nous etiez connecte dans PC ou concernant mobile.

Enlever un contenu sur twitter de l’application mobile

On estime qu’environ 75% des usagers utilisent ce reseau d’oiseau bleu de leurs smartphones. Afin de cela, j’ commence via nous presenter Notre demarche pour suivre Afin de se debarrasser d’un tweet via application mobile

Connectez-vous tout d’abord pour ce profit Twitter. Cliquez Apres concernant la rubrique Tweets de bas et a gauche de la page d’accueil Afin de aller a toutes les tweets que vous avez eu publies. Selectionnez plus tard Un cui-cui que vous envisagez effacer. Pour Ca, il faut juste cliquer la dessus et cliquer sur les des points verticaux. Avec ce menu, choisissez votre proposition oublier Un tweet. Validez enfin ce choix de cliquant via Supprimer sur Notre fenetre Pop-Op.

Trop votre nom fut mentionne dans le tweet d’un tiers, vous pourrez surement demander J’ai suppression de Le contenu inapproprie du cliquant sur Signaler.

Effacer un tweet publie dans PC

Sur ordi ou sur mobile, ma demarche pour suppression d’un tweet est Notre aussi. Par exemple, que vous utilisiez un navigateur ( Chrome, Mozilla..) ou l’application mobile, il suffit de suivre vos etapes decrites ci-dessus pour jeter mon tweet pour la poubelle.

Supprimer les anciens tweets de votre seul coup

Pour une raison de confidentialite ou pour piratage, Divers utilisateurs choisissent de supprimer la totalite des tweets concernant leurs comptes en de seule fois.

Comme l’application Twitter ne permet jamais une telle fonctionnalite, vous n’allez pas surement les oublier un par un. Concernant cette raison ceci, je nous propose quelques conseils pour vous debarrasser pour l’ensemble Recherche profil growlr de vos tweets une fois concernant toute.

Y s’agit du fait d’applications tierces auxquelles vous autorisez l’acces a ce profit Twitter. Vous pourrez Dans les faits permettre a ces applications pour supprimer vos tweets ou aussi oublier ce profit Twitter.

Il est neanmoins possible de oublier tous les anciens tweets tel Cela reste possible de des filtrer par date. Vous pourrez de la sorte, selectionner de part pour ces publications, notamment, leurs tweets 2019 ou tous les tweets 2020 uniquement.

Delete All my Tweets

Il est simple de se connecter pour Twitter via Notre compte deleteallmytweets . Comme le nom l’indique, cette application vous permet de supprimer tous toutes vos tweets de votre seul coup.

Tweet Eraser

En allant sur le website tweeteraser , il suffit de nous connecter a votre profit utilisateur concernant allouer pour votre soir d’acceder pour ce archive, y compris nos tweets proteges. Vous pouvez par la suite choisir pour oublier l’ensemble de tous vos tweets du de la seule fois.

Via ailleurs, Ce nettoyage pour l’archive via votre technique reste limite pour 3200.

DLTTR

Dans l’eventualite ou vous ne souhaitez pas se servir de 1 navigateur pour supprimer tous vos tweets tel c’est decrit de haut, vous pourrez avoir recours a l’application DLTTR. Votre appli vous permet Indeniablement pour mettre a ma poubelle tous ces anciens tweets en un seul clic. Vous pouvez evidemment prendre de les filtrer par date.

Concernant se mettre pour l’abri quelques tentatives de piratage et des applications frauduleuses, assurez-vous de nous deconnecter de ce compte Twitter. En cas de soupcon, n’hesitez aucune adapter votre mot pour deroule.