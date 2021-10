“Empiecen a ver mas a su pareja sobre lo que se miran solo a si mismos”, dice el elder David A. Bednar en un devocional sobre matrimonios

Por Ada Maria Lainez sobre Arguelles, novedades Locales de la Liahona

“El hogar es el punto donde aprendemos a arrepentirnos, a amar asi­ como servir, a apoyar desplazandolo hacia el pelo ayudar”.

Se llevo a cabo un devocional sobre matrimonios con el elder David A. Bednar, integrante del Cuorum de los Doce Apostoles, el sabado 16 de noviembre de el 2019 en la urbe sobre San Pedro Sula, Honduras. Lo acompano su esposa, Susan; el elder Brian K. Taylor, elemento de la jefatura de ambito sobre Centroamerica, desplazandolo hacia el pelo su esposa, Jill; y el elder Jose B. Hernandez, Setenta de campo de accion, asi­ como su esposa, Mercedes. El devocional especial fue transmitido por medio de satelite a los centros de mitin de todo el estado sobre Honduras.

“Esta noche creo que vamos a hacer algo diferente de lo que ustedes esperan”, comento el elder Bednar. “Tipicamente venimos an una agrupamiento igual que esta y no ha transpirado los usuarios proporcionan discursos. No obstante no vamos a hacer esto esta noche. Queremos charlar con vosotros e invitarlos a hacer dudas. Solamente podemos educar lo que ustedes se encuentran preparados para cobrar, asi­ como sus preguntas nos ayudan a saber de lo que ustedes estan listos y no ha transpirado requieren recibir”.

A continuacion, mostramos una eleccion sobre algunas de estas cuestiones desplazandolo hacia el pelo respuestas que se compartieron.

?Que consejos da a parejas que se quieren divorciar desplazandolo hacia el pelo se encuentran selladas en el santuario?

“Dejenme decirles lo que hago cuando efectuo un sellamiento [en el templo]”, dijo el elder Bednar. “Yo pido a las parejas que se paren liga a los espejos, desplazandolo hacia el pelo que vean a su esposo(a). Y no ha transpirado les digo ‘Pueden ver la imagen de ustedes y su esposo para siempre, asi­ como han estado viendose el alguno al otro’”.

Por lo tanto el elder Bednar les pide ver sus propios ojos en el espejo derecho y no ha transpirado les duda que ven. La respuesta todo el tiempo es “Yo solo me veo a mi mismo”. Por lo tanto le dice a la pareja “Este es el unico sugerencia sobre matrimonio que necesitan, y no ha transpirado Me encantari­a nunca olviden lo que vieron”.

“Todos los dificultades en el matrimonio son causados por el egoismo desplazandolo hacia el pelo por permanecer centrados en si mismos, lo que seri­a el orgullo”, comento. “Asi que les digo que cuando ustedes se enojen el uno con el otro desplazandolo hacia el pelo empiecen a decirse palabras fuertes, recuerden los espejos del templo. En caso de que piensan que su conyuge los ha tratado sobre la forma que no deberia, recuerden los espejos en el templo asi­ como empiecen a ver mas a su pareja sobre lo que se miran solo a si mismos”.

?Como podemos percibir revelacion personal? ?Hay una gran o penosa manera de acoger revelacion?

“Muchas gente en la Iglesia se encuentran buscando experiencias espirituales desmesurados asi­ como dramaticas”, dijo el elder Bednar. “Muchas veces creen En Caso De Que yo pudiera ver una destello en el trayecto a Damasco igual que Saulo, entonces yo creeria [vease fabricados 9 1–6]. Saulo tenia problemas. ?Estaba guardando los mandamientos? No. ?Pudo efectuarse significado la voz blando y no ha transpirado apacible? No. ?Por que tuvo que recibir una luz en el camino a Damasco? Porque estaba espiritualmente dormido desplazandolo hacia el pelo debia ser despertado.

“Un integrante de la Iglesia que constantemente esta buscando experiencias espirituales dramaticas es espiritualmente inestable”, continuo, “y esto seri­a lo opuesto an acontecer firme e inmutable. Nunca seri­a por vi­a de estas experiencias espirituales dramaticas que la fe en Jesucristo se incrementa. Es por mediacii?n de la consistencia sobre la voz blando desplazandolo hacia el pelo apacible, de formas simples y no ha transpirado con el lapso, que nuestra fe seri­a fortalecida”.

?Por que las familias son notables de el plan de Dios?

“El hogar seri­a un laboratorio donde aprendemos quienes somos realmente”, explico el elder Bednar. “El matrimonio dentro de un adulto asi­ como la mujer es el preferiblemente punto de vencer el egoismo. No obstante si yo amo a mi esposa, Tenemos cosas que con placer yo dejaria por ella asi­ como ella haria eso por mi. De este modo que el hogar es el punto donde aprendemos a arrepentirnos, a amar asi­ como servir, a apoyar asi­ como ayudar”.

Cito las pri?ximos palabras sobre “La casa Una proclamacion para el mundo” “Solemnemente proclamamos que el casamiento dentro de el adulto desplazandolo hacia el pelo la mujer seri­a colocado por Dios desplazandolo hacia el pelo que la parentela es fundamental en el plan del Creador para el destino eterno de Sus hijos”.

?Cual seria su recomendacion para matrimonios que no han podido tener hijos?

El elder Bednar conto que el hizo esa misma duda al dirigente Henry B. Eyring, sobre la Primera Presidencia, desplazandolo hacia el pelo esta fue su respuesta “Es una certeza eterna que viviremos en familia para invariablemente. La planificacion Con El Fin De algunas familias de vivir con las familias de continuamente seri­a tener sus hijos biologicos asi­ como criarlos. La gestacion Con El Fin De otras parejas de vivir en familias de siempre es de no procrear sus propios hijos biologicos. No se por que Dios prepara an una pareja sobre una manera asi­ como an una diferente pareja sobre una diferente forma. No obstante lo cual si se, que viviremos igual que familias por la eternidades”.

?Que podri­amos elaborar de evitar las tentaciones?

La hermana Susan Bednar contesto esta duda “Hay tentaciones por todos lados. En las Escrituras encontramos ‘Ora siempre, para que nunca entres en tentacion’ (Doctrina desplazandolo hacia el pelo Convenios 31 12).

“Vivimos en un ambiente laborioso, a donde el universo esta confundido acerca de quien seri­a Dios, asi­ como se encuentran confundidos en cuanto al papel sobre Jesucristo”, continuo. “Una de estas superiores protecciones que podemos cobrar Con El Fin De nunca alejarnos ni acontecer debilitados es vivir fiel a nuestros convenios. El Espiritu Santo seri­a real desplazandolo hacia el pelo ateo relaciГіnrse nos da respuestas. El asistir a la Iglesia todos los domingos y coger la Santa Cena nos ayuda a recordarle a El”.

La tasa de desempleo seri­a superior asi­ como para muchos consumidores es complejo encontrar un trabajo. ?Cual seria su sugerencia para una alma que ha orado asi­ como ayunado para dar con un trabajo, en donde no tenga que ir los domingos, porque bien esta sintiendo el anhelo espiritual que viene sobre nunca ir a la Iglesia?

El elder Brian K. Taylor respondio “Gracias por su tasacii?n y fe. Testifico que el Senor sabe lo que esta pasando desplazandolo hacia el pelo El favorecera. Malaquias prometio que si damos nuestros diezmos y no ha transpirado ofrendas aun cuando tengamos solo lo que haga falta para la ultima cena, el Senor vendra (vease Malaquias 3 10). Tengo un testimonio sobre lo cual. Yo ademas he estado carente labor, con hijos, esperando la cena y fortaleciendo la fe en Cristo. El vendra; El novio conoce asi­ como le ayudara”.