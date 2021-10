O segredo Con El Fin De triplicar seus matches no Tinder!

Se voce esta solteiro, as chances sao altas sobre ter o Tinder instalado no seu smartphone. Correto? Se a resposta foi “nao”, entao voce esta perdendo tempo. Com mais sobre 12 milhoes sobre usuarios escasamente no Brasil, o app se tornou o melhor punto Con El Fin De conhecer pessoas – e ter novos relacionamentos amorosos.

A tarima do Tinder e bem simples e intuitiva. Depois que voce se cadastra, fotos sobre (possiveis) paqueras comecam an aparecer na tela. Se voce gostou, desliza Con El Fin De a direita. Se nao gostou, desliza para a esquerda. Caso o interesse seja mutuo – ou seja, ela ter deslizado voce para a direita tambem – ai ocorre um “match”, segundo no qual o chat e liberado Con El Fin De voces conversarem.

Hoje nos reunimos algumas dicas poderosas sobre igual que crecer o seu cantidad de matches nunca Tinder! Afinal, ao conhecer mais pessoas, as chances sobre evoluir para um relacionamento romantico com alguem e maior.

1# A CIENCIA DA FOTO PERFEITA PARA O SEU LATERAL

Uma pesquisa com 600 pessoas em tres desmedidos capitais – Londres, Nova York e Berlim – investigou quais eram os clases sobre foto que mais geravam matches. O trio sobre ouro, no caso 2 homens, e uma foto (1) do rosto, (2) sorrindo e (3) na qual voce esta sozinho. Outra dica e quedar olhando diretamente de a camera, em ocasii?n sobre Con El https://besthookupwebsites.net/es/hater-review/ Fin De o ala. Isso aumenta em 20% a chance de voce ter um match, segundo estudos. E capricha na resolucao da imagem, ta? Se a foto presentarse toda pixelada nunca celular da sua paquera, isso nao vai te ajudar em nada a sua atencao.

2# UMA GALERIA sobre IMAGENS VAI TORNA-LO MAIS INTERESSANTE

Qual e a primeira coisa que voce rostro quando ve, nunca Instagram, a foto sobre uma mulher bonita? Clica nunca lateral dela para ver outras fotos, claro. Seguindo essa logica, o Tinder facilita que voce crie uma galeria de fotos no seu perfil. Assim, voce vai instigar a curiosidade das suas paqueras. O ideal e que seja uma selecao ecletica, que mostre o que voce gosta. Por exemplo? Uma foto com o seu cria; sobre uma viagem recente que fez; praticando o seu esporte predilecto; e assim por diante. Desta maneira voce mostrara que e um homem com muitas experiencias sobre vida, alguna cosa que atrai as mulheres. Sem relatar que e uma boa brecha de ela puxar conversa com voce, caso tenha algum interesse em comum.

3# LEMBRE-SE sobre LINKAR SEU INSTAGRAM

Adentro do Tinder, hay a opcao sobre linkar a sua pagina do Instagram ao seu lateral. Isso ajuda demais an aumentar os matches por uma razao muy obvia ela vai conocer que voce e uma pessoa real, com amistades reais e uma vida real. Afinal, ao conhecer alguem pela internet, as vezes ficamos em duvida se aquele lateral e fake ou nao. O seu Instagram vai echar a duvida dela – desde que voce faca postagens regulares, e claro.

4# CRIANDO UM BIO ATRATIVA

Voce ja deve ter ouvido a seguinte expressao “Uma imagem vale mais do que mil palavras.” Mas nao subestime o obtener uma bio caprichada nunca seu perfil do Tinder. Isso incrementa em 69% a probabilidade sobre voce receber um match, segundo um levantamento. Afinal, essa e a chance de falar mais acerca de voce, de convence-la an arrastrar o seu lateral de a direita. Comecando cabello obvio, lembre-se de escrever certo. Uma pesquisa revelou que 65% das mulheres sentem-se broxadas com erros de gramatica. Outra dica e ser conciso; evite um escrito longo demais, para ela nao ficar com preguica sobre ler. Por fim, vale a pena adicionar alguns emojis a sua bio, para que ela fique mais divertida e fluida.

De crecer ainda mais seus matches, hay o Tinder Plus, cuja assinatura facilita a voce dar likes ilimitados todo dia; fazer um “super like” diario, que avisa a sua paquera (ao ver sua foto) que voce ficou muy interessado nela; e receber um “b st” por mes, Con El Fin De seu perfil ficar em destaque na sua zona por 30 minutos, multiplicando em ate 10 vezes a visualizacao dele.