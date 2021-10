Visor sobre obras en la cita chicas.

Lessius Hogesch l, Antwerpen

Principal recordaremos la vision sobre Leopoldo Alas en cuanto a la formacion sobre la chica y no ha transpirado el folio que otorga a la lectura. En un segundo apartado veremos cuales son las lecturas de las personajes femeninos de diversos cuentos de Clarin desplazandolo hacia el pelo como los afectan. Los cuentos sobre las que nos ocuparemos son «Un documento», fechado en junio sobre 1882, «Rivales» asi­ como «La imperfecta casada», los dos de 1893.

Resulta inviable hablar sobre la leida de estas mujeres personajes sobre obras literarias del siglo XIX desprovisto efectuar relato, pero sea extremadamente sobre pasada, a la lectura femenina externamente del terreno sobre la ficcion. El problema sobre la leida nos remite al sobre la instruccion sobre la femina, asunto de debates encarnizados en el ultimo cuarto de el siglo. Alas nunca provee enmienda optimista a la cuestion de la educacion sobre la femina, sin embargo ridiculiza la que propone la misma instruccion Con El Fin De chicos desplazandolo hacia el pelo chicas, igual que en el siguiente Palique publicado en La Correspondencia el 18 sobre noviembre sobre 1892

Que la chica deberia instruirse seri­a indudable. Sin embargo instruirla como al adulto, solo se le sucede a quien reside sumido en el pedantismo medioeval y en medio barbaro, que dispone de brutales soluciones Con El Fin De todo el mundo las problemas de el gloria y todo el mundo los sobre la tierra. [. ]

Seri­a bastante comodo no asustarse porque haya en una nacion veinte, cien, mil senoritas bachilleras y doctoras. Hasta ahi puede tener gracia, desplazandolo hacia el pelo sobre todo pimienta.

Aunque figurese que, como es natural desplazandolo hacia el pelo justo, todas las hembras, con probables, quisieran ser medicas, abogadas, periodistas, ingenieras, catedraticas, etc. , etc. igual que quieren todos los miembros masculinos 1 .

Esta negativa a que las chicas cursen las mismas carreras que los chicos se tiene que a la conviccion, bastante difundida por lo tanto, de que varones desplazandolo hacia el pelo hembras eran seres profundamente distintas en su cuerpo humano, diferenciacion que afectaba negativamente a la inteligencia de las hembras 2 . Emilia Pardo Bazan, en intercambio, defendia la idea de que la mision reproductora no limitaba las facultades mentales y no ha transpirado pedia una capacitacion completa para las mujeres 3 .

Lo fundamental en la educacion de la femina no era tanto la instruccion sino una gran instruccion moral. En su resena sobre Gloria de Galdos, Alas nos muestra el ideal de la mujer joven que no solo conoce apreciar, sino igualmente meditar 4

Paraiso, De ningun modo harto admirada, seri­a el clase de encanto femenil mas hermoso que ha engendrado la fantasia sobre nuestros novelistas, desplazandolo hacia el pelo de arriba, falto dubitacion, an otras demasiadas heroinas debido a celebres en la literatura contemporanea. Aquella pupila que siente en el interior sobre si una cosa que es acaso el talante; que quiere someter a la autoridad su moralidad desplazandolo hacia el pelo nunca puede, y que arroja las libros por nunca resolver, y sigue juzgando sobre todo con fiebre de discernimiento [. ]; esa Gloria que a cualquier renuncia menor a meditar la verdad asi­ como an elaborar bien, agudo enjaulada igual que misera avecilla [. ]; esa salvacion que cada cual quisiera encontrar en su itinerario Con El Fin De llenar vacios del corazon que pocas veces se colman, seri­a perfectisima imagen sobre la femina mas pura, mas noble, sobre la mujer digna en su pensamiento, igual que en su tronco, como en las sentimientos 5 .

El hecho que sobre cielo no huviese ayer por ninguna escuela nunca dice ninguna cosa gafe sobre sus dotes intelectuales, casi al contrario. La independencia de juicio le proviene de las lecturas asi­ como la joven la conserva inclusive cuando, por orden sobre su pater, dispone de que renunciar a los libros. Clarin nunca comparte, ya que, la opinion, normal inclusive bien entrado el siglo XX, de que la lectura seri­a enemiga sobre la laboriosidad en el hogar, primordial entusiasmo de la mujer 6 .

En la formacion sobre la mujer, las libros desempenan un pliego primordial. Aunque, ?cuales son las excelentes libros a las que la femina deberia obtener alcanzar? ?Y a cuales tiene acceso en la realidad?

Como en toda Europa asi­ como en Estados Unidos, en la Espana decimononica se publican revistas especificamente dirigidas a las chicas 7 , que vehiculan, en terminos sobre Peter Gay, el «autorretrato mujeril colectivo» 8 . Las mismas mujeres producen una mucho literatura, leida casi exclusivamente por diferentes mujeres desplazandolo hacia el pelo despreciada por la critica contemporanea y no ha transpirado posterior 9 . Clarin se expresa sobre esta produccion novelesca desplazandolo hacia el pelo las productoras con un desprecio hiriente, como, por ejemplo, en su articulo «Las literatas» 10 . En las hogares sobre la clase media estaban al inteligencia de estas lectoras, tambien de revistas y no ha transpirado novelas, los libros pios y no ha transpirado devotos. En individuo de sus solos, dedicado a «El disponible examen y nuestra literatura presente», destaca igual que Algunos de los meritos sobre Galdos que su reforma ha penetrado «en el santuario del hogar, alli donde solian acontecer alimento del espiritu libros devotos y no ha transpirado libros profanos de hipocrita o estupida honestidad casera, desprovisto vastedad ni hermosura» 11 . Galdos se convierte mismamente en autor conveniente para las chicas porque alcahueteria de temas de hoy sobre una modo que incita a la reflexion.

Clarin da la impresion contestar positivamente a la duda de que deberian leer las mujeres en un preparacion titulado La inscripcion de oro que salio a la luces en un libro postumo, Siglo ayer, publicado en 1901. El escrito se presenta igual que un hibrido dentro de la critica literaria sobre un texto de Paul Sabatier titulado Un nouveau chapitre sobre la vie sobre Saint Francois d’Assise , y un trueque sobre cartas ficticias dentro de la femina de 26 anos de vida, Elisena asi­ como un varon que se supone una cosa gran, Eliseo, al que pide sugerencias sobre lectura. Este le sugiere La inscripcion de oro, recopilacion medieval sobre vidas sobre santos, desplazandolo hacia el pelo igual que Elisena le pide primeramente la «propedeutica» 12 . Eliseo la orienta hacia publicaciones recientes sobre historiadores fehacientes sobre temas relacionados con la religion desplazandolo hacia el pelo la vida de https://www.besthookupwebsites.org/es/sitios-de-citas-para-adultos/ los santos, dentro de las cuales figura la publicacion sobre Sabatier. Volveremos a este ensayo por las ideas que contiene acerca del inclinacion sobre la leida piadosa bien entendida.